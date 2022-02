Scandalo Vaticano | le difese dei imputati | difesa negata | il pm non ci dà gli atti

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Entrerà nel vivo domani il processo insullofinanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue che vede fra i dieci, il cardinale Angelo Becciu, anche oggi presente in aula. Il presidente del Tribunale Giuseppe Pignatone ha infannunciato oggi, nel corso dell’ottava udienza davanti al Tribunale, che domani sarà emessa una ordinanza che darà risposta a tutte le eccezioni sollevate dalledei dieci, prima su tutte la richiesta di annullare il processo per “deposito parziale “deglipresentata da tutte le. Ladel cardinale Becciu ribadisce “di non avere ancora ad oggi, dopo sette mesi di dibmento, ...

Advertising

CarenteStella : Vaticano e scandalo finanziario, pm Diddi: '217 milioni di euro perdite S. Sede' - ultimenews24 : (Adnkronos) - La stima aggiornata delle perdite della Santa Sede legate alla compravendita del Palazzo londinese di… - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Scandalo finanziario Vaticano: Diddi, stima perdite Santa Sede di 217 milioni di euro La stima aggiornata delle perdite… - LiberoReporter : Scandalo finanziario Vaticano: Diddi, stima perdite Santa Sede di 217 milioni di euro La stima aggiornata delle per… - lifestyleblogit : Vaticano e scandalo finanziario, pm Diddi: '217 milioni di euro perdite S. Sede' - -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Vaticano

Adnkronos

Le parole degli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo La difesa del cardinale Angelo Becciu, nell'ambito del processo in corso ina proposito dellofinanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue ribadisce "di non avere ancora ad oggi, dopo sette mesi di dibattimento, copia ...Lo ha fatto sapere il Promotore di giustizia Alessandro Diddi nel corso dell'ottava udienza davanti al Tribunaleper lofinanziario. Nel corso del suo intervento, il pm ha sostenuto ...La difesa del cardinale Angelo Becciu, nell’ambito del processo in corso in Vaticano a proposito dello scandalo finanziario legato alla compravendita del Pala ...La stima aggiornata delle perdite della Santa Sede legate alla compravendita del palazzo londinese di Sloane Avenue "ammonta a 217 milioni di euro". Lo ha detto in aula il Promotore di giustizia Aless ...