Sanzioni alla Russia | gli effetti economici del blocco del sistema Swift

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Cos è lo? Quali prodotti aumenteranno e come cambieranno le nostre bollette? Le risposte alle domande più ...

Secondo gli analisti, lelimitano l'accesso dell'istituto centrale ai mercati finanziari e ... (Segue...) pagina successiva >> IscrivitinewsletterDifficilissimo sarà fermare lo "zar" del Cremlino tramiteche, seppure durissime, da una ... La volontà ultima è quella di costruire una sfera di influenza intornoGrande Russia, le cui ...Proseguono in Bielorussia i colloqui fra Mosca e Kiev. Il presidente russo detta le sue condizioni: accordo solo se l'Ucraina diventa neutrale, ...A Kharviv si contano decine di morti sotto i razzi russi. Putin parla a telefono con Macron e conferma di non volersi fermare fino a che non denazificarà l'Ucraina. Attesa alle 20:30 una videocall tra ...