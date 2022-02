Sag Awards 2022: sul red carpet le tendenze trucco e capelli che verranno (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non solo al cinema. I Sag Awards 2022 hanno molto da raccontare anche in fatto di beauty look. Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli anni, infatti, è proprio questa: basta guardare i red carpet di eventi mondani come i Sag per capire quali trend seguire. Anche e soprattutto in fatto di make up ed hair style. Prendete nota, dunque. Perché sono diversi gli elementi dell’edizione 2022 da cui prendere spunto. Dal trucco stile Euphoria, gotico e scenografico, sfoggiato da un’elegantissima Lady Gaga, alla tendenza Old Hollywood Glam con nuance tenui sul viso e onde morbide tra i capelli. E poi lui, il protagonista assoluto del make dei Sag Awards 2022: il rossetto. Un ritorno sulle scene che non potrebbe essere più gradito. Sag Awards ... Leggi su amica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non solo al cinema. I Saghanno molto da raccontare anche in fatto di beauty look. Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli anni, infatti, è proprio questa: basta guardare i reddi eventi mondani come i Sag per capire quali trend seguire. Anche e soprattutto in fatto di make up ed hair style. Prendete nota, dunque. Perché sono diversi gli elementi dell’edizioneda cui prendere spunto. Dalstile Euphoria, gotico e scenografico, sfoggiato da un’elegantissima Lady Gaga, alla tendenza Old Hollywood Glam con nuance tenui sul viso e onde morbide tra i. E poi lui, il protagonista assoluto del make dei Sag: il rossetto. Un ritorno sulle scene che non potrebbe essere più gradito. Sag...

