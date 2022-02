Ruggero Ricci: esce il brano “È un’altra notte” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “È un’altra notte” di Ruggero Ricci è un firmamento di note e sentimenti. Chi è Ruggero Ricci? Ruggero Ricci, classe 1989, dimostra fin dai primi anni di vita una forte predisposizione e inclinazione per Soul e R’n’B. Da sempre innamorato del bel canto e di artisti quali Amy Winehouse, Janis Choplin, Billie Holiday e James Brown, si avvicina alla scrittura come autore per altri artisti, a cui affianca la didattica in qualità di Vocal Coach. Titolare di una scuola di Canto a Ravenna, Talent Scout, Direttore Artistico, giurato per svariati programmi e format TV, Ricci partecipa anche a diversi contest e competizioni canore, tra cui Sanremo Music Awards (2013, vincitore del Premio Futura come Miglior Cantautore dell’anno), X Factor ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 febbraio 2022) “È” diè un firmamento di note e sentimenti. Chi è, classe 1989, dimostra fin dai primi anni di vita una forte predisposizione e inclinazione per Soul e R’n’B. Da sempre innamorato del bel canto e di artisti quali Amy Winehouse, Janis Choplin, Billie Holiday e James Brown, si avvicina alla scrittura come autore per altri artisti, a cui affianca la didattica in qualità di Vocal Coach. Titolare di una scuola di Canto a Ravenna, Talent Scout, Direttore Artistico, giurato per svariati programmi e format TV,partecipa anche a diversi contest e competizioni canore, tra cui Sanremo Music Awards (2013, vincitore del Premio Futura come Miglior Cantautore dell’anno), X Factor ...

Advertising

Sevenpress : Ruggero Ricci torna a far vibrare le emozioni in “È un’altra notte” - sehmagazine : ???? Ruggero Ricci torna a stupire col nuovo singolo “È un’altra notte”. Un firmamento di note e sentimenti per liber… - DietrolaNotizia : “È un’altra notte”, il nuovo singolo di Ruggero Ricci - IndexmusicInfo : - andreainfusino : Ruggero Ricci: “É un’altra notte” è il suo nuovo singolo -

Ultime Notizie dalla rete : Ruggero Ricci Ruggero Ricci torna con un nuovo singolo 'E' un'altra notte' La vocalità inconfondibile di Ruggero Ricci torna a far vibrare le emozioni in " È un'altra notte " ( Visory Records/Universal Music Italia ), il suo nuovo singolo. Ascolta su Spotify e guarda l'intervista . Il brano, prodotto dal ...

La vocalità inconfondibile di Ruggero Ricci torna La vocalità inconfondibile di Ruggero Ricci torna a far vibrare le emozioni in "È un'altra notte" il suo nuovo singolo La vocalità inconfondibile di Ruggero Ricci torna, delicato e struggente al tempo stesso, il brano, prodotto ...

Ruggero Ricci torna a stupire col nuovo singolo “È un’altra notte” S&H Magazine Ricci: "Serviva più carattere" Iazzetta: "Tre punti importanti" "Non è stato un bel derby – è l’analisi di Ruggero Ricci, allenatore della Copparese – contro questo Sant’Agostino serviva una prova di carattere e qualità, invece abbiamo fatto una prestazione normal ...

“É un’altra notte” è l’attesissimo come back di Ruggero Ricci La vocalità inconfondibile di Ruggero Ricci torna a far vibrare le emozioni in “È un’altra notte” (Visory Records/Universal Music Italia), il suo nuovo singolo. Delicato e struggente al tempo stesso, ...

La vocalità inconfondibile ditorna a far vibrare le emozioni in " È un'altra notte " ( Visory Records/Universal Music Italia ), il suo nuovo singolo. Ascolta su Spotify e guarda l'intervista . Il brano, prodotto dal ...La vocalità inconfondibile ditorna a far vibrare le emozioni in "È un'altra notte" il suo nuovo singolo La vocalità inconfondibile ditorna, delicato e struggente al tempo stesso, il brano, prodotto ..."Non è stato un bel derby – è l’analisi di Ruggero Ricci, allenatore della Copparese – contro questo Sant’Agostino serviva una prova di carattere e qualità, invece abbiamo fatto una prestazione normal ...La vocalità inconfondibile di Ruggero Ricci torna a far vibrare le emozioni in “È un’altra notte” (Visory Records/Universal Music Italia), il suo nuovo singolo. Delicato e struggente al tempo stesso, ...