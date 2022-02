“Pronta ad andarsene” Svelato il piano segreto della regina Elisabetta | cosa sta succedendo a Londra

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra in Ucraina sconvolge tutti. Le immagini dei carri armati e dei soldati russi che entrano nelle città ucraine, le famiglie in fuga, i palazzi sventrati fanno il giro del mondo. E torna la paura. Nella giornata di lunedì 28 febbraio sembra essersi aperto un canale diplomatico, ma le ultime mosse di Putin gelano il sangue. Evidentemente il presidenteRussia non immaginava una tale resistenza da parte degli ucraini né una risposta così uniforme – sulle sanzioni – da parte dell’Occidente. E allora ecco che Putin ha ordinato di porre in allerta “speciale” le forze di deterrenzaRussia, forze che includono anche le armi nucleari. Dal suo canto la Nato risponde inviando in Ucraina migliaia di missili e armi anticarro. L’escalation è servita. Ma fino a dove arriverà. In attesa di capire gli sviluppi nel Regno Unito la ...