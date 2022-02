Pnrr e Nuova sanità territoriale in Irpinia, previsti tre ospedali di comunità (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito del piano “Nuova sanità territoriale” della Regione Campania, da realizzare con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati individuati per l’Irpinia n. 3 ospedali di comunità (ODC), n. 10 Casa della comunità (CDC) e n. 4 Centrali operative territoriali(COT), da realizzare sul territorio dell’ASL di Avellino. Si tratta di un investimento importante per il rafforzamento della sanità regionale, che mira, in linea con gli obiettivi del Pnrr, a rafforzare l’assistenza sanitaria intermedia e le sue strutture. In particolare il piano “Nuova sanità territoriale” prevede la realizzazione, per l’ASL di Avellino, di 3 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito del piano “” della Regione Campania, da realizzare con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati individuati per l’n. 3di(ODC), n. 10 Casa della(CDC) e n. 4 Centrali operative territoriali(COT), da realizzare sul territorio dell’ASL di Avellino. Si tratta di un investimento importante per il rafforzamento dellaregionale, che mira, in linea con gli obiettivi del, a rafforzare l’assistenza sanitaria intermedia e le sue strutture. In particolare il piano “” prevede la realizzazione, per l’ASL di Avellino, di 3 ...

