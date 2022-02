Ottaviano | scoperto falso avvocato | era in attività da 6 anni

Advertising

newsdinapoli : Ottaviano/Nola. Scoperto falso avvocato, operava da 6 anni #Cronaca - cronachecampane : Scoperto a Ottaviano un falso avvocato che truffava i clienti - Torrechannelit : Ottaviano – Esercizio abusivo della professione, scoperto falso avvocato -

Ultime Notizie dalla rete : Ottaviano scoperto

Per tre anni ha ricevuto clienti e incassato parcelle.falso avvocato nel vesuviano. Il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, all'esito di un'... In particolare, la Compagnia diha ...Secondo le verifiche della compagnia diil sedicente professionista, ha ricevuto gli assistiti in una stanza adibita a studio legale all'interno della propria abitazione, fra il 2016 ed ...Scoperto falso avvocato a Nola ... In particolare, si legge in una nota delle Fiamme gialle, la compagnia di Ottaviano ha accertato che “il sedicente professionista, riceveva gli assistiti in una ...Pur non avendo mai sostenuto esami né tantomeno conseguito un titolo di studio idoneo ha creato creando e falsificato documenti giudiziari.