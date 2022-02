Oroscopo di Paolo Fox Martedì 1 Marzo 2022 | Pesci avventuroso

Leggi su zon

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’diFox per oggi,Ariete Il segno zodiacale dell’Ariete può stupire giorno dopo giorno, la fase di rabbia e risentimento sta passando e questa aggressività che è stata mal riposta diventa energia utile da utilizzare per fare qualcosa di nuovo. In amore tutti coloro che hanno vissuto una crisi possono iniziare a pensare se sia giusto o meno continuare un rapporto. Qualche buona novità per i cuori solitari. Toro Il questo momento il segno del Toro sente che ci sono forti pressioni di tipo familiare che potrebbero riguardare anche il lavoro. Adesso ci sono piccole divergenze o sensazioni strane: potreste mettere in chiaro la vostra posizione se sentite che qualcosa non va nei rapporti interpersonali. In questa giornata però cercate di evitare scontri, tra l’altro questa sera ...