Oggi le Agorà dem con Zingaretti | giornate decisive per la scelta del candidato sindaco di Palermo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) In settimana torna a riunirsi il tavolo Pd, M5S, sinistra e civici per le amministrative dopo il veto di Orlando sul campo largo

Advertising

Avvenire_Nei : La nuova frontiera del viaggio? Camminare sui monti di casa - FabrizioGalliBL : RT @Avvenire_Nei: La nuova frontiera del viaggio? Camminare sui monti di casa - RonaldMRiveraA : RT @Avvenire_Nei: La nuova frontiera del viaggio? Camminare sui monti di casa - francelupi : RT @Avvenire_Nei: La nuova frontiera del viaggio? Camminare sui monti di casa - Newsexpo2015_eu : RT @Avvenire_Nei: La nuova frontiera del viaggio? Camminare sui monti di casa -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Agorà

La Repubblica

L'appuntamento con ledemocratiche volute dal segretario del Pd Enrico Letta è peralle 17 a Palermo all'Oratorio Sant'Elena e Costantino: nella città che a pochi mesi dal voto non ha ancora scelto i candidati, ...Roma, 27 feb. " "Ledemocratiche sono uno strumento straordinario per allargare e approfondire e per mettere in campo nuove idee. È il modo migliore,, veramente, per costruire quel partito nuovo che dobbiamo ...