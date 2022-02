Nella notte esplosioni a Kiev e Kharkiv. I media ucraini: Minsk potrebbe unirsi alle truppe russe (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono momenti cruciali nel conflitto russo - ucraino. In attesa dei negoziati, che dovrebbero iniziare oggi, nuove esplosioni si sono udite a Kiev e a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino. Lo afferma sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono momenti cruciali nel conflitto russo - ucraino. In attesa dei negoziati, che dovrebbero iniziare oggi, nuovesi sono udite ae apoco dopo le 3 del mattino. Lo afferma sul ...

SkyTG24 : I carri armati sono arrivati a #Kharkiv e nella notte un missile ha colpito un palazzo di nove piani, uccidendo una… - RaiNews : Il miracolo della vita non si ferma davanti alla guerra. È successo di nuovo a #Kiev in un rifugio antimissilistico… - martaottaviani : Secondo quotidiano #Kiev le forze ucraine si sono riprese la centrale idroelettrica che i russi avevano occupato ne… - jacques_jj6592 : RT @AntonioCivile: LA DIRETTA - Guerra in Ucraina: quinto giorno - Esplosioni nella notte a Kiev e Kharkiv - Truppe russe si dirigono verso…