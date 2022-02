Advertising

sportli26181512 : Moviola #Spezia-#Roma: #Fabbri, quanti errori fra rossi e rigori: Se l’espulsione di #Amian è leggera, manca un sec… - PagineRomaniste : #Spezia-#Roma 0-1, la moviola dei quotidiani: leggera l'espulsione di #Amian, manca quella di #Agudelo. Poteva star… - infoitsport : LIVE Spezia-Roma - La moviola: giusta l'espulsione di Amian, manca quella di Agudelo - robdeangeliss : Spezia-Roma, la moviola: giusto il rigore concesso da Fabbri, manca il rosso ad Agudelo - Spezia_1906 : #Marelli analizza la prestazione di #fabbri in #SpeziaRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Spezia

Partita ancora con diversi errori gravi per l'internazionale Fabbri (voto 4,5) : bisogna farsene una ragione. E se l' espulsione di Amian è leggera (di­fficile, visto lo sviluppo, considerarlo SPA, ...Motta vuole le scuse degli arbitri per- Roma Per Marelli giusta sia l'espulsione che il rigore Ci stava una seconda espulsione per Marelli Motta vuole le scuse degli arbitri per- Roma ...Se l’espulsione di Amian è leggera, manca un secondo giallo chiaro a Agudelo. Imperdonabile anche il Var Di Paolo che però si riscatta sul penalty nel recupero ...Mettiamola così: se le cose vanno bene, con mestiere (o “furbata” arbitrale) che forse può permettersi con 133 gare in serie A ...