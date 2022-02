'Mondo, non odiarci': i russi si fanno arrestare per gridare che questa guerra non è la loro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutte dello stesso tenore le drammatiche testimonianze raccolte da Tgcom24. Paura e odio le parole - chiave ripetute nei pensieri che arrivano da Mosca. Paura di perdere il lavoro, di non avere più ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutte dello stesso tenore le drammatiche testimonianze raccolte da Tgcom24. Paura e odio le parole - chiave ripetute nei pensieri che arrivano da Mosca. Paura di perdere il lavoro, di non avere più ...

Advertising

matteograndi : Minacciare di ricorrere alle armi nucleari significa minacciare la fine del mondo. Da questo momento Putin non è p… - borghi_claudio : Ricordo che dopo questa crisi ci saranno ancora sia la Russia che l'Ucraina. Il mondo non è un videogioco e la pace… - MattiaBBagnoli : La butto lì. Ucraina e Russia fanno fatica a trovare una città dove trovarsi per i negoziati: no Minsk (parte in ca… - diminombreee : ma non è che se una persona sottolinea come la polonia oggi sembri il paese più accogliente al mondo mentre da sett… - gi_tiziana : @Corriere Ho la netta sensazione che non andrà a finire bene...per il mondo intero!Inviare aiuti militari non è la… -