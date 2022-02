Milan: Kessié sempre più vicino al Barcellona (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo Donnarumma, un'altra telenovela ha infiammato il calciomercato Milanista in questi utlimi mesi. “Kessié rinnova oppure no? Resta al Milan o va via?”. Queste le domande più frequenti tra i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo Donnarumma, un'altra telenovela ha infiammato il calciomercatoista in questi utlimi mesi. “rinnova oppure no? Resta alo va via?”. Queste le domande più frequenti tra i...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessié Calciomercato: Milan. Per stampa Barça sempre più vicino a Kessié ... ovvero sarà "libero" da fine giugno, qualora non dovesse rinnovare il contratto che lo lega al Milan. Sulle sue tracce, da tempo, c'è il Barcellona e, per i media spagnoli, il matrimonio fra Kessié ...

Barcellona, Kessié si avvicina: nuova offerta all'ivoriano in scadenza col Milan Anzi, adesso è il Barcellona il club più vicino a ottenere il sì di Kessié che potrebbe dunque lasciare il Milan a parametro zero al termine della stagione.

