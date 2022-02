Milan Inter, Pioli pensa alla gabbia per bloccare Brozovic: l’idea (Di lunedì 28 febbraio 2022) In vista di Milan-Inter di Coppa Italia, Pioli pensa a una gabbia per Brozovic Pioli, scrive La Gazzetta dello Sport, sta pensando a un centrocampo più robusto contro l’Inter, con Krunic davanti alla coppia in mediana che possa schermare Brozovic. In campionato la mossa Kessie non aveva funzionato, ecco allora che l’ivoriano dovrebbe essere arretrato in tandem con Bennacer che, con l’assenza di Tonali squalificato, dovrà soprattutto creare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) In vista didi Coppa Italia,a unaper, scrive La Gazzetta dello Sport, stando a un centrocampo più robusto contro l’, con Krunic davanticoppia in mediana che possa schermare. In campionato la mossa Kessie non aveva funzionato, ecco allora che l’ivoriano dovrebbe essere arretrato in tandem con Bennacer che, con l’assenza di Tonali squalificato, dovrà soprattutto creare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

