Mazzarri è tornato Miracle Man: il Cagliari spariglia la zona salvezza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico protagonista del 2022 è sin qui senza dubbio Walter Mazzarri: il suo Cagliari vola verso la salvezza a ritmo da Champions League Sino a poche settimane fa Walter Mazzarri era considerato da più di qualche addetto ai lavori un allenatore “finito” e il suo Cagliari con un piede e forse più in Serie B. Eppure il suo calcio tutto abnegazione e spirito collettivo non ha mai rubato e mai ruberà gli occhi, ma per centrare gli obiettivi è sempre stato più che sufficiente. Anche per i target più ambiziosi, basti tornare indietro con la memoria all’incredibile salvezza ottenuta con la Reggina malgrado il -11 post Calciopoli. Ma dal Livorno alla Samp, dal Napoli all’Inter, dal Watford al Torino, i ricordi positivi hanno sempre regolarmente superato quelli negativi. E allo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico protagonista del 2022 è sin qui senza dubbio Walter: il suovola verso laa ritmo da Champions League Sino a poche settimane fa Walterera considerato da più di qualche addetto ai lavori un allenatore “finito” e il suocon un piede e forse più in Serie B. Eppure il suo calcio tutto abnegazione e spirito collettivo non ha mai rubato e mai ruberà gli occhi, ma per centrare gli obiettivi è sempre stato più che sufficiente. Anche per i target più ambiziosi, basti tornare indietro con la memoria all’incredibileottenuta con la Reggina malgrado il -11 post Calciopoli. Ma dal Livorno alla Samp, dal Napoli all’Inter, dal Watford al Torino, i ricordi positivi hanno sempre regolarmente superato quelli negativi. E allo ...

Advertising

angelro98222847 : #ToroCagliari 1-2 Ammetto che Mazzarri lo pensavo bollito Va a vincere a Bergamo e ora in casa del Toro con un Bel… - silviomass75 : Bella vittoria del cagliari in trasferta . Mazzarri sta facendo un ottimo lavoro e ad oggi i sardi sono fuori dalla… - gianpy_italy : RT @ElTrattore: È tornato Mazzarri - ElTrattore : È tornato Mazzarri - AzzoJacopo : Mi è tornato in mente questo mio vecchio articolo -