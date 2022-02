Malattie rare: pediatri Sip, 'inserirne altre 6 in screening neonatale' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano, 28 feb. (Adnkronos Salute) - "Tra i malati rari, uno su 5 è un bambino". Sul totale patologie rare "il 72% ha un'origine genetica e, di queste, il 70% è già presente già alla nascita". Lo sottolinea Luigi Memo, segretario del Gruppo di studio Qualità delle cure della Società italiana di pediatria (Sip), che in occasione della XV Giornata mondiale delle Malattie rare ricorda l'importanza dello screening neonatale per la diagnosi ultra precoce di queste patologie, auspicando che nel panel italiano "vengano presto inserite altre 6 patologie". Ciò permetterà di iniziare le terapie specifiche prima che si manifestino i sintomi. "Il panel di screening neonatale esteso italiano, che comprende 40 patologie, è fra i migliori al mondo - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano, 28 feb. (Adnkronos Salute) - "Tra i malati rari, uno su 5 è un bambino". Sul totale patologie"il 72% ha un'origine genetica e, di queste, il 70% è già presente già alla nascita". Lo sottolinea Luigi Memo, segretario del Gruppo di studio Qualità delle cure della Società italiana dia (Sip), che in occasione della XV Giornata mondiale dellericorda l'importanza delloper la diagnosi ultra precoce di queste patologie, auspicando che nel panel italiano "vengano presto inserite6 patologie". Ciò permetterà di iniziare le terapie specifiche prima che si manifestino i sintomi. "Il panel diesteso italiano, che comprende 40 patologie, è fra i migliori al mondo - ...

Advertising

MinisteroSalute : Domani #28febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata delle #MalattieRare Il @TVMR_CNMR 800.896949 è una hel… - robersperanza : 300 milioni di persone nel mondo soffrono di malattie “rare”. Sono malattie spesso più difficili da curare anche pe… - beppe_grillo : Oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo vivono il dramma delle malattie… - KABEJALUCKY : RT @robersperanza: 300 milioni di persone nel mondo soffrono di malattie “rare”. Sono malattie spesso più difficili da curare anche perché… - GiulioNotturni : Oggi è la Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Come ogni anno è importante sensibilizzare le persone e le istitu… -