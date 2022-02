Lamezia | i dipendenti incrociano le braccia | fermo l’impianto rifiuti

Advertising

LaCnews24 : L’incontro per fare il punto con i dipendenti su una serie di problematiche organizzative discusse con la direzione… - infoitinterno : 'Ndrangheta a Lamezia, l'allarme dei sindacati: 'Il futuro dei dipendenti del gruppo Perri è a rischio' - LaCnews24 : L’incontro per fare il punto con i dipendenti su una serie di problematiche organizzative discusse con la direzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamezia dipendenti

Questo mese non siamo riusciti a pagare gli stipendi ai nostri. La situazione non è più ...L'impianto TMB (trattamento meccanico biologico) sito nell'area industriale diTerme ......della Logica scarl " a chiudere i cancelli dell'impianto sito nell'area industriale died a ... Questo mese non siamo riusciti a pagare gli stipendi ai nostri. La situazione non è più ...La ditta che gestisce la piattaforma da due mesi non riesce a pagare gli stipendi, molti Comuni dell’Ato di Catanzaro non versano le quote. L’amministratore Mazzotta: «Regna solo la confusione» ...Tra le diverse contestazioni sollevate dai Nas nel corso degli anni a carico di Antonio Perri – capostipite della famiglia di imprenditori colpita da un nuovo sequestro antimafia – per aver commerciat ...