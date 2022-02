(Di lunedì 28 febbraio 2022)– Dueentrano in unama vengonodalle telecamere. Ecco ilpostato sui social dal proprietario dellacon il commento: “Mentre le persone oneste sono a guadagnarsi il pane, dei pezzenti (perché queste non possono considerarsi persone ma solo dei poveri co…i) entrano in, rovesciano cassetti e fanno danni senza minimo scrupolo. Guardando ilvedrete che hanno rubato una jaguar nera di un bambino di 19 mesi che appena ha capito che la sua macchinina non c’era più è scoppiato in lacrime. Hanno anche cercato di rubare la TV ma era attaccata al muro e tirandola l’hanno distrutta..l’abbiamo messa fuori così la potete prendere pezzenti! Due furti in due settimane in due case vicine.. ...

Advertising

quotidianodirg : #Cronaca #casa Ladri in casa, ripresi durante il furto a Vittoria VIDEO - gamax007 : RT @Armada69895228: CIOE'...IO HO I LADRI QUI FUORI SULLE SCALE DI CASA E CHE DANNO SEGNI EVIDENTI DI VOLER 'SFONDARE LA MIA PORTA DI CASA… - GramsciAG : RT @riccardomonet: Salvini ha sempre detto: 'se viene un ladro a casa mia, gli sparo'. Ora però, sulle armi offerte dall'Europa a Kiev inva… - apavo75 : RT @riccardomonet: Salvini ha sempre detto: 'se viene un ladro a casa mia, gli sparo'. Ora però, sulle armi offerte dall'Europa a Kiev inva… - Massimi8900 : RT @Armada69895228: CIOE'...IO HO I LADRI QUI FUORI SULLE SCALE DI CASA E CHE DANNO SEGNI EVIDENTI DI VOLER 'SFONDARE LA MIA PORTA DI CASA… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri casa

Novetv.com

Ignotisono riusciti ad intrufolarsi, dopo avere forzato una finestra, all'interno di un'abitazione, ... Nell'esatto momento in cui doveva entrare inha trovato la porta bloccata da dentro, ...Perché in Italia, in tema di armi da sparo, si tende a criminalizzare gli aggrediti, le vittime dei furti e delle violenze, e non gli aggressori, iappunto. Se un ladro entra in, di notte, ...I ladri hanno preso di mira Mimì&Cocò in via Brunelleschi, traversa di viale Alberti. I titolari: "La prima volta in vent’anni di attività" ...Due ladri entrano in una casa a Vittoria ma vengono ripresi dalle telecamere. Ecco il video postato sui social dal proprietario della casa ...