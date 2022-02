Ladispoli | agevolazioni sulle tariffe Tpl | ecco come fare richiesta

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 febbraio 2022)– Dalle 9 di domani, martedì 1 marzo 2022 è possibile richiedere l'agevolazione tariffaria 2022 per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso il portale della Regione Lazio. Le richieste devono essere inviate secondo i criteri e le modalità consultabili sul sito della Regione Lazio. Gli utenti dovranno inserire nellaun numero telefonico per essere contattati per eventuali comunicazioni. Le richieste, corredate della documentazione necessaria, devono essere inviate esclusivamente tramite Pec a comunedi@certificazioneposta.it