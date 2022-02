La storia di Volodymyr Kowalski | militare disabile morto nelle battaglie di Kiev

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “Il mio amatoda eroe, difendendo la nostra città natale di Bucha nella battaglia mattutina, impedendo agli orchi di raggiungere”. È con queste strazianti parole che Vira Tymoshenko annuncia pubblicamente la morte del marito. Ilera conosciuto in Ucraina grazie alla sua coraggiosa. Nel 2016, infatti, aveva perso le gambe a causa di una mina, mentre combatteva come volontario a Lugansk. Nonostante le terribili conseguenze dell’incidente,non si era mai arreso alla disabilità ed era diventato campione di crossfit con delle protesi arrivate dalla Florida. Vi raccomandiamo... È ufficiale: la Russia è esclusa dall'Eurovision Song Contest 2022 Dopo ...

Ma chi è il più giovane ministro nella storia dell'Ucraina indipendente che si è rivolto ... La sua strada si incrocia con quella di Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino ex attore, regista, ...
Volodymyr Kowalski, militare disabile ucraino, è morto il 28 febbraio 2022, nel tentativo di impedire ai russi di invadere la sua terra.