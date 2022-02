“La scena ha perso una leggenda”: addio a MC Skibadee, pioniere della drum and bass (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella giornata di ieri è arrivata la conferma della morte della leggenda della musica jungle MC Skibadee, al secolo Alphonso Bondzie . L’artista aveva 54 anni e la morte è stata confermata dalla sua famiglia. Leggi anche -> addio alla leggenda del blues Syl Johnson, aveva 85 anni: ispirò artisti come Jay-Z e Kanye West Al momento non è stato ancora resa nota la causa del decesso del musicista . A la morte comunicare di Skibadee, è stato il figlio maggiore con un post pubblicato sui social: “Ciao a tutti, in quanto primogenito di Alphonso, purtroppo vengo con una triste notizia per dire che Skibadee è morto ” e ha richiesto un po’ di privacy. Dopo la conferma della morte di Skibadee ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella giornata di ieri è arrivata la confermamortemusica jungle MC, al secolo Alphonso Bondzie . L’artista aveva 54 anni e la morte è stata confermata dalla sua famiglia. Leggi anche ->alladel blues Syl Johnson, aveva 85 anni: ispirò artisti come Jay-Z e Kanye West Al momento non è stato ancora resa nota la causa del decesso del musicista . A la morte comunicare di, è stato il figlio maggiore con un post pubblicato sui social: “Ciao a tutti, in quanto primogenito di Alphonso, purtroppo vengo con una triste notizia per dire cheè morto ” e ha richiesto un po’ di privacy. Dopo la confermamorte di...

Advertising

mementojeon : al posto di tutto il tempo che hanno perso con la scena in cui elliot canta potevano farci vedere come sta fez ?? #Euphoria - FProibito : @WorldHilarious1 @PQuondo La scena è attuale non del 2014, l'occupante dell'auto portava la mascherina, in ogni cas… - CaptaiNdundito : Ma che sta a succ sta scena allo specchio qualcuno mi spiega? Che mi so perso? #LAmicaGeniale3 - AuroraB67319288 : Come sospettavo anche Seda uscirà di scena Credo sia giusto così, dopo un’entrata travolgente e un prosieguo pieno… - formadii : comunque dal fatto che mancano ancora ottomila puntate alle fine deduco che tutta la storia dell'omicidio di bang-w… -