La guerra di Putin la pagano (anche) i performer di Onlyfans (Di lunedì 28 febbraio 2022) Vladimir Putin non è il leader dei russi. Emerge in queste ore con le proteste che si moltiplicano in Russia e i tanti manifestanti che, solo per il fatto di esporre cartelli contro la guerra, vengono arrestati; emerge anche in rete, con i creator di Onlyfans Russia che stanno avendo problemi a ricevere i pagamenti tra sanzioni e invasioni. Considerata la situazione attuale, con le sanzioni economiche per la Russia e la violenza crescente in Ucraina, coloro che guadagnano dai loro abbonamenti su Onlyfans stanno registrando una serie di problemi con il blocco dei loro account. A livello pratico questo significa che non sono nemmeno in grado di accedere ai guadagni ottenuti tramite il loro lavoro sulla piattaforma. LEGGI anche >>> No, il ministero della Difesa italiano non sta ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Vladimirnon è il leader dei russi. Emerge in queste ore con le proteste che si moltiplicano in Russia e i tanti manifestanti che, solo per il fatto di esporre cartelli contro la, vengono arrestati; emergein rete, con i creator diRussia che stanno avendo problemi a ricevere i pagamenti tra sanzioni e invasioni. Considerata la situazione attuale, con le sanzioni economiche per la Russia e la violenza crescente in Ucraina, coloro che guadagnano dai loro abbonamenti sustanno registrando una serie di problemi con il blocco dei loro account. A livello pratico questo significa che non sono nemmeno in grado di accedere ai guadagni ottenuti tramite il loro lavoro sulla piattaforma. LEGGI>>> No, il ministero della Difesa italiano non sta ...

