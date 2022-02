Il rublo crolla sui mercati del 30 % nel cambio dollaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il rublo è crollato del 30% nel cambio con il dollaro dopo le nuove sanzioni annunciate dai paesi occidentali contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina. Il nuovo minimo storico per la valuta russa arriva dopo che ad alcune banche del paese è stato vietato l’utilizzo del sistema di pagamento internazionale Swift. Il rublo crolla con le nuove sanzioni sulla Russia per l’invasione in Ucraina, tra cui l’esclusione selettiva delle banche dal circuito dei pagamenti Swift, cedendo quasi il 30% sul dollaro: sui mercati asiatici la valuta russa è indicata in calo del 28% a 117.817 sul biglietto verde nel trading offshore, a nuovi minimi. I mercati reagiscono alle notizie di guerra, dopo le nuove sanzioni alla Russia e la minaccia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilto del 30% nelcon ildopo le nuove sanzioni annunciate dai paesi occidentali contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina. Il nuovo minimo storico per la valuta russa arriva dopo che ad alcune banche del paese è stato vietato l’utilizzo del sistema di pagamento internazionale Swift. Ilcon le nuove sanzioni sulla Russia per l’invasione in Ucraina, tra cui l’esclusione selettiva delle banche dal circuito dei pagamenti Swift, cedendo quasi il 30% sul: suiasiatici la valuta russa è indicata in calo del 28% a 117.817 sul biglietto verde nel trading offshore, a nuovi minimi. Ireagiscono alle notizie di guerra, dopo le nuove sanzioni alla Russia e la minaccia ...

