I vip si mobilitano in supporto al popolo ucraino | donazioni e gesti simbolo dall’Italia a Hollywood

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il mondo dello spettacolo scende in campo contro la guerra. Sono già diversi i nomi di vip che si stanno schierando dalla parte dell’Ucraina e provano a contribuire, chi simbolicamente chi invece con vere e proprie, alla sopravvivenza dei civili e dei profughi. Che la guerra nel Paese si traducesse ben preso in una crisi umanitaria non era solo scontato, ma quasi inevitabile. Centinaia di migliaia di civili provano a fuggire dallo Stato invaso dalla Russia: sarebbero già più di 500mila le persone scappate dall’Ucraina, secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Chi rimane, perché impossibilitato a muoversi o, come nel caso della capitale Kiev, deve rispettare un duro coprifuoco, oltre a dover fare i conti con le bombe e gli attacchi russi rischia un’emergenza sanitaria e alimentare. Anche per questo nelle ultime ore numerose ...