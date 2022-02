Guerra Ucraina: l’allenatore dello Sheriff Tiraspol lascia il club e va in guerra (FOTO) (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico ucraino dello Sheriff Tiraspol, Jurij Vernydub, ha lasciato la Moldavia per rientrare nel suo Paese e schierarsi con le truppe dei connazionali impegnate contro gli invasori russi. Soltanto pochi mesi fa, in Champions League, il tecnico batteva addirittura il Real Madrid. Ecco intanto una FOTO di Vernydub in divisa militare, pronto a difendere la sua Nazione. Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready! He defeated Real Madrid in the autumn Now he’s joined the territorial defence effort too pic.twitter.com/8OsY7kOHST — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tecnico ucraino, Jurij Vernydub, hato la Moldavia per rientrare nel suo Paese e schierarsi con le truppe dei connazionali impegnate contro gli invasori russi. Soltanto pochi mesi fa, in Champions League, il tecnico batteva addirittura il Real Madrid. Ecco intanto unadi Vernydub in divisa militare, pronto a difendere la sua Nazione.manager Yuriy Vernydub is primed and ready! He defeated Real Madrid in the autumn Now he’s joined the territorial defence effort too pic.twitter.com/8OsY7kOHST — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022 SportFace.

