Guerra Russia-Ucraina, il portavoce del Cremlino: "Deterrenza nucleare allertata in risposta a minacce della ministra britannica" (Di lunedì 28 febbraio 2022) La decisione del presidente Vladimir Putin di mettere in stato d'allerta il deterrente nucleare russo è stata presa come una risposta alle "minacce" attribuite alla ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, che domenica aveva tra l'altro assicurato sostegno alla partecipazione di "volontari" britannici alla Guerra in Ucraina. A sostenerlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, secondo cui "vi sono state dichiarazioni inaccettabili fatte da diversi esponenti occidentali su possibili scontri fra Nato e Russia". Peskov ha fatto pure dell'ironia, facendo riferimento a "dichiarazioni i cui autori non intendo svelare, sebbene si tratti del ministro degli Esteri britannico". Domenica l'annuncio di Putin era ...

