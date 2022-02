Guerra in Ucraina, stato di emergenza fino al 31 dicembre: l’Italia invia armi e aiuti, ecco tutte le misure varate (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerra in Ucraina, questo pomeriggio a Roma si è riunito il Consiglio dei Ministri, che ha decretato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022. La riunione si è svolta oggi, 28 febbraio, a Palazzo Chigi a partire dalle ore 15.40, presieduta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Erano presenti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, il Ministro della difesa Lorenzo Guerini, il Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e il Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, per l’approvazione di un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina. Leggi anche: Decreto Ucraina, in Italia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022)in, questo pomeriggio a Roma si è riunito il Consiglio dei Ministri, che ha decretato lodial 312022. La riunione si è svolta oggi, 28 febbraio, a Palazzo Chigi a partire dalle ore 15.40, presieduta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Erano presenti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, il Ministro della difesa Lorenzo Guerini, il Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e il Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, per l’approvazione di un decreto-legge che introduce ulterioriurgenti sulla crisi in. Leggi anche: Decreto, in Italia ...

