Guerra in Ucraina, concluso il negoziato: le condizioni di Putin per il cessate il fuoco (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è concluso il negoziato tra Russia e Ucraina al confine bielorusso. La Tass ha annunciato il termine della giornata di colloqui tra le delegazioni di Mosca e Kiev. Sono state citate come fonti alcuni partecipanti all’incontro. Nulla è trapelato sull’esito della giornata. Le delegazioni stanno tornando in patria per consultazioni. In una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente russo Vladimir Putin si è impegnato oggi a “sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni”: lo ha reso noto una fonte dell’Eliseo. Nella telefonata, Putin ha dato “il suo accordo a restare in contatto nei prossimi giorni per prevenire l’aggravamento della situazione”, come proposto da Macron. Nella chiamata, durata un’ora e mezza secondo le fonti dell’Eliseo, Macron ha ribadito a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si èiltra Russia eal confine bielorusso. La Tass ha annunciato il termine della giornata di colloqui tra le delegazioni di Mosca e Kiev. Sono state citate come fonti alcuni partecipanti all’incontro. Nulla è trapelato sull’esito della giornata. Le delegazioni stanno tornando in patria per consultazioni. In una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente russo Vladimirsi è impegnato oggi a “sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni”: lo ha reso noto una fonte dell’Eliseo. Nella telefonata,ha dato “il suo accordo a restare in contatto nei prossimi giorni per prevenire l’aggravamento della situazione”, come proposto da Macron. Nella chiamata, durata un’ora e mezza secondo le fonti dell’Eliseo, Macron ha ribadito a ...

