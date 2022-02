Gigi Buffon rinnova con il Parma fino al 2024 | “È una bella giornata…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Giorno di annunci ufficiali in casa, leggenda del calcio italiano, hato il contratto che lo legherà al club gialloblùal. Arrivato in estate dopo la scadenza dell’accordo che lo legava alla Juventus, il campione del mondo con l’Italia nel 2006 vuole tornare a giocare in massima serie con la società che lo lanciò nel calcio che conta.con il: le dichiarazioni dei protagonisti Ecco cosa ha detto Kyle Krause, presidente della società emiliana: “Ho una grandissima notizia:hato il suo contrattoal. È un grandissimo giocatore e per noi è un grande orgoglio, oltre ...