Dopo stop per Covid | ‘Rugantino’ torna al Sistina con Michele La Ginestra e Serena Autieri

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Oramai è un classico del teatro e della commedia musicale contemporanea, con la firma della mitica ditta Garinei & Giovannini. Eloforzato per la pandemia daora nella sua ‘casa’ natale, ovvero ildi Roma, dal 10 al 27 marzo,con la regia del direttore artistico Massimo Romeo Piparo e l’attoreLaa prestare volto e voce alla maschera popolare romanesca per eccellenza, vent’annila sua ‘prima volta’, mentresarà Rosetta, Massimo Wertmuller il boia Mastro Titta ed Edy Angelillo la sua Eusebia, sempre fra le scene firmate da Giulio Coltellacci e le musiche composte da Armando Trovajoli. “Ancora una volta, ...

Advertising

RaiNews : Putin, un accordo con l'Ucraina sarà possibile solo dopo la 'smilitarizzazione e de-nazificazione' di Kiev, 'quando… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Conclusi i negoziati: le delegazioni si rivedranno. Putin sente Macron e ribadi… - EnricoLetta : Dopo lo stop al referendum dobbiamo approvare la legge sul #finevita o con le polemiche continueranno solo le soffe… - MariaAversano1 : RT @spinax64: Se la richiesta della Russia per far cessare l’invasione è solo la neutralità dell’Ucraina, che cazzo aspettiamo a concederla… - cocchi2a : RT @petergomezblog: Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Conclusi i negoziati: le delegazioni si rivedranno. Putin sente Macron e ribadisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo stop

Per quanto riguarda le ricadute economiche, invece, la robusta ripartenza del Pil - pari a oltre +10% nel biennio -il quasi - 9% del 2020, 'in assenza di nuove variabili destabilizzanti, appare ...Ore 17.27: il diktat di Putini negoziati Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ... Ore 16.26: Putin a Macron, okad attacchi a civili Putin, aggiunge la presidenza francese, si è ...Dopo il lungo stop e le restrizioni imposte dalla pandemia, il giorno del matrimonio torna ad essere protagonista nei sogni degli sposi. Le novità e i posti più esclusivi per il giorno del si, saranno ...Riparte dall'impianto sportivo Bruno Betti nella zona di Soffiano (Firenze) la gara podistica tutta al femminile giunta alla sua 35/a edizione ...