Covid, Palù (Aifa): “Ci saranno altre pandemie, è inevitabile” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Avremo altre pandemie, visto che stiamo alterando il pianeta e i suoi ecosistemi e violando nicchie ambientali dove gli animali selvatici vivevano in isolamento”. E’ quanto spiega il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, che in un’intervista a ‘Libero’ “incolpa i medici da talk-show di creare confusione”, perché “più voci parlano, maggiore è il disorientamento della cittadinanza”. Di poche apparizioni televisive, l’ex preside della Facoltà di medicina e chirurgia dell’università di Padova preferisce “spiegare il fascino della virologia” attraverso i libri, con ‘Virosfera’, scritto per la Nave di Teseo con il collega professore Massimo Clementi, uscito l’anno scorso, il secondo, in uscita ad aprile, tratta prevalentemente dell’origine del virus, delle conquiste della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Avremo, visto che stiamo alterando il pianeta e i suoi ecosistemi e violando nicchie ambientali dove gli animali selvatici vivevano in isolamento”. E’ quanto spiega il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (), Giorgio, che in un’intervista a ‘Libero’ “incolpa i medici da talk-show di creare confusione”, perché “più voci parlano, maggiore è il disorientamento della cittadinanza”. Di poche apparizioni televisive, l’ex preside della Facoltà di medicina e chirurgia dell’università di Padova preferisce “spiegare il fascino della virologia” attraverso i libri, con ‘Virosfera’, scritto per la Nave di Teseo con il collega professore Massimo Clementi, uscito l’anno scorso, il secondo, in uscita ad aprile, tratta prevalentemente dell’origine del virus, delle conquiste della ...

Advertising

SecolodItalia1 : Covid, Palù: «Troppe voci in tv hanno creato il caos e la gente incolpa i medici da talk show»… - lifestyleblogit : Covid, Palù (Aifa): 'Ci saranno altre pandemie, è inevitabile' - - lifestyleblogit : Covid, Palù (Aifa): 'Ci saranno altre pandemie, è inevitabile' - - telodogratis : Covid, Palù (Aifa): “Ci saranno altre pandemie, è inevitabile” - occhio_notizie : Per prevenire la prossima pandemia bisogna “investire in virologia evoluzionistica, quella che analizza come i viru… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Covid, Palù (Aifa): "Ci saranno altre pandemie, è inevitabile" E' quanto spiega il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, che in un'... tratta prevalentemente dell'origine del virus, delle conquiste della virologia al tempo del Covid - ...

Covid in Trentino, infezione all'1,5% degli abitanti a Stenico, Valfloriana e Carzano. Trovati 6 nuovi positivi a Pergine. I casi Comune per ... Sono 11 i territori Covid - free: Novaledo, Andalo, Valdaone e Commezzadura, Bondone, Garniga Terme, Bocenago, Vignola - Falesina, Palù del Fersina, Castel Condino e Sagron Mis, mentre tutti gli ...

E' quanto spiega il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio, che in un'... tratta prevalentemente dell'origine del virus, delle conquiste della virologia al tempo del- ...Sono 11 i territori- free: Novaledo, Andalo, Valdaone e Commezzadura, Bondone, Garniga Terme, Bocenago, Vignola - Falesina,del Fersina, Castel Condino e Sagron Mis, mentre tutti gli ...