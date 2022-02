Come si può entrare nelle discoteche? Chi può andare, come funziona, mascherine e nuove regole (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando riaprono le discoteche è ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle “serate” sanno già che dalla mezzanotte dell’11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverse regole da rispettare nell’ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Le discoteche erano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per entrare nelle discoteche, come funziona, chi può andare e chi no. Riaprono le discoteche, quali sono le regole? Le discoteche riaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando riaprono leè ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle “serate” sanno già che dalla mezzanotte dell’11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverseda rispettare nell’ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Leerano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per, chi puòe chi no. Riaprono le, quali sono le? Leriaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ...

amnestyitalia : #RussiaUcraina Confermato che un razzo contenente bombe a grappolo ha colpito un asilo ucraino nella città di Okhty… - mengonimarco : Come si riconosce un errore, quanto può essere difficile? Non siamo supereroi, siamo esseri umani. #esse - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'esercito russo accusa le autorità ucraine di utilizzare la popolazione civile di Kiev come 'scudo umano… - albastraniera : RT @ParcodiGiacomo: Perché non si ricorda #AndyRocchelli? Da fotoreporter indipendente ha svelato già nel 2014 le atrocità di un conflitto… - LuisaRagni : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | L'esercito russo accusa le autorità ucraine di utilizzare la popolazione civile di Kiev come 'scudo umano' e an… -

Ultime Notizie dalla rete : Come può Fisco: svolta alle Entrate, lo sportello è in videocall ... da casa e dall'ufficio, senza fare code, esattamente come se ci si rivolgesse ad uno sportello ... La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, ...

Condannare l'aggressione russa, certo, ma non senza indagarne le ragioni ... dall'altro nota come vi sia un dissenso attorno al 30 per cento che non è affatto trascurabile e su cui si può costruire nel domani. Va tenuto conto che

