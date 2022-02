BoycottVodka | sui social la nuova protesta contro la guerra in Ucraina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #BoycottVodka sui

' Svuotate tutte le bottiglie di vodka russa e, insieme a munizioni e missili, speditele vuote in Ucraina affinché possano essere usate come bombe Molotov', ha twittato il senatore repubblicano Tom ...' Svuotate tutte le bottiglie di vodka russa e, insieme a munizioni e missili, speditele vuote in Ucraina affinché possano essere usate come bombe Molotov', ha twittato il senatore repubblicano Tom ...Partita da Canada e Usa, l'iniziativa sta coinvolgendo sempre più attività commerciali ed esercenti che rimuovono dagli scaffali il drink russo e lo versano in terra in segno di dissenso dalle scelte ...