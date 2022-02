Benevento-Cremonese è sfida d’alta classifica: le quote (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sfida al vertice quella tra Benevento e Cremonese, che aprono il turno infrasettimanale di Serie B. Le due squadre, separate da appena tre punti, coltivano concrete speranze promozione ma secondo i betting analyst di 888sport.it sono i giallorossi i favoriti con il successo campano a 2,25. Più diffciile il «2», offerto a 3,60, mentre nel mezzo c’è la «X» a 2,95. Una partita da Under 2.5 quella del Vigorito, dove un match con meno di tre reti vale 1,70 la posta, con l’Over 2.5 offerto su 888 invece a 2,08. Tra i risultati esatti è quindi in pole l’1-1 a 5,75, mentre l’1-0 vale 7,50 la posta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoal vertice quella tra, che aprono il turno infrasettimanale di Serie B. Le due squadre, separate da appena tre punti, coltivano concrete speranze promozione ma secondo i betting analyst di 888sport.it sono i giallorossi i favoriti con il successo campano a 2,25. Più diffciile il «2», offerto a 3,60, mentre nel mezzo c’è la «X» a 2,95. Una partita da Under 2.5 quella del Vigorito, dove un match con meno di tre reti vale 1,70 la posta, con l’Over 2.5 offerto su 888 invece a 2,08. Tra i risultati esatti è quindi in pole l’1-1 a 5,75, mentre l’1-0 vale 7,50 la posta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

