Bargiggia: “Napoli-Milan, il club azzurro mi ha dato una bella notizia. Vi svelo tutto” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Paolo Bargiggia ha commentato la vittoria del Napoli sulla Lazio e ha parlato della prossima sfida contro il Milan al Maradona. Il Napoli capolista dopo aver battuto la Lazio in rimonta, sfiderà il Milan al Maradona. Paolo Bargiggia, ai microfoni di 1 Station Radio, parla del big match di Fuorigrotta rivelando anche una notizia che farà felice Luciano Spalletti: Lazio-Napoli “Diciamo che, onestamente, non ce l’aspettavamo. Le ultime prestazioni del Napoli erano state molte criticate: i cambi di Spalletti contro l’Inter, le scelte tattiche contro il Cagliari e la doppia prestazione deludente contro il Barcellona. Il Napoli, ovviamente, se la giocherà. Io credo che lo scudetto si deciderà nelle ultime 5 giornate. non è ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 febbraio 2022) Paoloha commentato la vittoria delsulla Lazio e ha parlato della prossima sfida contro ilal Maradona. Ilcapolista dopo aver battuto la Lazio in rimonta, sfiderà ilal Maradona. Paolo, ai microfoni di 1 Station Radio, parla del big match di Fuorigrotta rivelando anche unache farà felice Luciano Spalletti: Lazio-“Diciamo che, onestamente, non ce l’aspettavamo. Le ultime prestazioni delerano state molte criticate: i cambi di Spalletti contro l’Inter, le scelte tattiche contro il Cagliari e la doppia prestazione deludente contro il Barcellona. Il, ovviamente, se la giocherà. Io credo che lo scudetto si deciderà nelle ultime 5 giornate. non è ...

