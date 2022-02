Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni: Gasperini con Boga, Giampaolo ritrova Sensi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si chiude stasera la 27° giornata di Serie A, con il pposticipo tra Atalanta e Sampdoria. Gli uomoni di Gasperini, in cerca di punti per la rincorsa Champions, scenderanno in campo supercarichi... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si chiude stasera la 27° giornata di Serie A, con il pposticipo tra. Gli uomoni di, in cerca di punti per la rincorsa Champions, scenderanno in campo supercarichi...

Advertising

rendina84 : RT @TuttoFanta: ??Le ultime news di #Atalanta ?? #Sampdoria, posticipo della 27° giornata. #fantacalcio #seriea - Manchester28521 : @DiMarzio @sampdoria @Atalanta_BC Da noi era sempre rotto qua con voi conti gioca per due ?????? - DiMarzio : #SerieA | La probabile formazione della @sampdoria in vista della sfida di questa sera contro l'@Atalanta_BC - TuttoFanta : ??Le ultime news di #Atalanta ?? #Sampdoria, posticipo della 27° giornata. #fantacalcio #seriea - Naran_officiall : FIFA 22 - Atalanta vs Sampdoria - Serie A - GAMEPLAY -