Assoluti atletica | Derkach oro nel triplo | “Per l’Ucraina Parte della mia famiglia è lì”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ancona – Due volte oltre i quattordici metri, due volte oltre il precedente personale indoor di 14,05 che risaliva al 2017 (all’aperto vanta il 14,47 dello scorso anno a Rovereto). È il quinto titolo al coperto nelper Dariya(Aeronautica), capace oggi di una doppia stoccata da 14,26 (al terzo) e da 14,13 (al quinto): allo stato attuale, con i campionati nazionali in corso in tantissimi Paesi, è al sesto posto nelle liste mondiali dell’anno (quarta italiana di sempre al coperto), a tre settimane dalla rassegna iridata di Belgrado. E già al primo ingresso in pedana aveva chiarito le proprie intenzioni (13,94), una vittoria da dedicare al, la “sua” Ucraina ferita: “La vivo con preoccupazione, unamiaè lì”. ...