Antonello: “Servono tempi precisi per il nuovo stadio. Piano B? C’è e siamo pronti a lasciare San Siro” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alessandro Antonello interviene sulla questione nuovo stadio L’amministratore delegato corporate dell’Inter, Alessandro Antonello è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Argomento dell’intervista la questione nuovo stadio con le due società pronte a valutare nuove zone per la costruzione dell’impianto. Antonello, il sindaco Sala ha detto che la pazienza dei club rischia di esaurirsi. Voi e il Milan l’avete effettivamente esaurita…?No, ma i club hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile per portare avanti il progetto San Siro, che era la nostra priorità. Ma dall’altro lato, abbiamo percepito forse una scarsa adesione al progetto da parte dell’amministrazione. Ormai da più di tre anni abbiamo presentato il progetto e fatto tutte le ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alessandrointerviene sulla questioneL’amministratore delegato corporate dell’Inter, Alessandroè stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Argomento dell’intervista la questionecon le due società pronte a valutare nuove zone per la costruzione dell’impianto., il sindaco Sala ha detto che la pazienza dei club rischia di esaurirsi. Voi e il Milan l’avete effettivamente esaurita…?No, ma i club hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile per portare avanti il progetto San, che era la nostra priorità. Ma dall’altro lato, abbiamo percepito forse una scarsa adesione al progetto da parte dell’amministrazione. Ormai da più di tre anni abbiamo presentato il progetto e fatto tutte le ...

Advertising

passione_inter : ?? ANTONELLO CONFERMA LE VOCI SULLO STADIO ?? 'Nuovo Stadio? Servono tempi precisi, se no la pazienza finisce. Stiam… - FcInterNewsit : Antonello: 'Stadio, servono tempi precisi. Non c'è più l'esclusiva su San Siro, giusto guardarsi intorno' - CentotrentunoC : #DinamoSassari ?? Dopo la sconfitta contro #ReyerVenezia, l'allenatore della #DinamoWomen Antonello #Restivo, è inte… - Rebibbia909 : @antondepierro @DSantanche Antonello servono persone come lei in politica, il paese la chiama - Antonello_Nusca : Non cercano strumenti per ridurre i contagi ma per costringere la gente a subire trattamenti sanitari anche quando… -