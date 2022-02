Alunni minori di 14 anni, possono tornare a casa in autonomia: l’ok se c’è autorizzazione dei genitori. Sentenza (Di lunedì 28 febbraio 2022) La disposizione del regolamento scolastico che preclude l’uscita in autonomia degli Alunni minori degli anni 14 è illegittima, poiché, secondo l’art. 19 bis del d.l. n. 148/2017, l’uscita in autonomia del minore può essere autorizzata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari, quando essi tengano in considerazione l’età degli Alunni, il loro grado di autonomia e lo specifico contesto, con conseguente esclusione della responsabilità, connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, da parte del personale scolastico. Lo ha stabilito il Tar Veneto, Sezione I, Sentenza n. 72 del 10 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) La disposizione del regolamento scolastico che preclude l’uscita indeglidegli14 è illegittima, poiché, secondo l’art. 19 bis del d.l. n. 148/2017, l’uscita indel minore può essere autorizzata daiesercenti la responsabilitàale, dai tutori e dai soggetti affidatari, quando essi tengano in considerazione l’età degli, il loro grado die lo specifico contesto, con conseguente esclusione della responsabilità, connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, da parte del personale scolastico. Lo ha stabilito il Tar Veneto, Sezione I,n. 72 del 10 gennaio 2022. L'articolo .

