Al tavolo dei negoziati anche Abramovich: ecco perché (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il miliardario russo, patron del club londinese del Chelsea, è stato contattato dagli ucraini per mediare tra Kiev e Mosca. Nei giorni scorsi aveva lasciato la guida del suo club, cercando di prevenire possibili danni alla squadra in caso di sanzioni nei suoi confronti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il miliardario russo, patron del club londinese del Chelsea, è stato contattato dagli ucraini per mediare tra Kiev e Mosca. Nei giorni scorsi aveva lasciato la guida del suo club, cercando di prevenire possibili danni alla squadra in caso di sanzioni nei suoi confronti

andreapurgatori : #Russia-#Ucraina al tavolo dei #negoziati. Alle spalle (invisibili) #Cina da una parte, #Usa e #UE dall'altra.… - _Nico_Piro_ : I russi se non riescono a far cadere Zelensky e a installare un governo pre-Euro Maidan (movimento che sancì la fin… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il patron del Chelsea Abramovich al tavolo dei negoziati: “È l’unico tra gli oligarchi russi… - Venice_Mariposa : @AnonimoRomano6 @M5S_Europa @FMCastaldo E la risposta sarebbe un'escalation della guerra? Speriamo che abbiamo piú… - RobertoLocate14 : RT @MarcoNoel19: Come sarebbe andata con Salvini al tavolo dei #negoziati. -