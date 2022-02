Abramovich presente ai negoziati Russia-Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il miliardario russo-israeliano Roman Abramovich, su richiesta dell’Ucraina, è in BieloRussia per assistere nei negoziati tra Russia e Ucraina come parte di uno sforzo per porre fine alla guerra in corso. Lo scrive The Jerusalem Post, spiegando che Abramovich è stato richiesto dagli ucraini per aiutare nei colloqui e si è recato in BieloRussia per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il miliardario russo-israeliano Roman, su richiesta dell’, è in Bieloper assistere neitracome parte di uno sforzo per porre fine alla guerra in corso. Lo scrive The Jerusalem Post, spiegando cheè stato richiesto dagli ucraini per aiutare nei colloqui e si è recato in Bieloper L'articolo

