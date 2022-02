WWE | Seth Rollins raggiungerà a WrestleMania 38 un traguardo eccezionale

(Di domenica 27 febbraio 2022)è stato una top star praticamente dal momento del suo debutto nello Shield insieme a Dean Ambrose (Jon Moxley) e Roman Reigns. I tre hanno conquistato praticamente ogni titolo esistente durante la loro incredibile carriera esta per raggiungere un altro prestigioso. Accadrà a38 per la precisione. Solo in 15 prima di lui, Randy Orton ancora lontano Il monday night messiah, infatti, combatterà ail suo centesimo match in PPV. Secondo le affidabili statistiche del sito CageMatch,lotterà il suo 100° match in PPV a38 all’inizio di aprile all’AT&T Stadium, dato che attualmente ha sostenuto 99 incontri nella main card di un PPV. Questa ...

... Ring of Honor in primis, per poi approdare innel 2011. Tra i traguardi ottenuti a Stamford ... AncheRollins ha voluto commentare la notizia della sua dipartita, postando su Twitter una gif ...La clip di 30 secondi mostra i lottatori AJ Styles eRollins che guidano il gruppo con una ...2K22 uscirà l' 11 marzo per Xbox One , Xbox Series X/S , PS4 , PS5 e PC . Insieme alle attuali ...Seth Rollins, se disputasse un match a WrestleMania 38 può tagliare un grande traguardo nella sua carriera in WWE.Nel suo ultimo intervento online, l'ex Universal Champion conferma di avere la certezza di andare per un titolo in quel dello Showcase of the Immortals ...