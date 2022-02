Viaggi, dal 1° marzo si allentano le maglie (Di domenica 27 febbraio 2022) Le nuove regole L’ordinanza del Ministero prevede che decadano le distinzioni tra i diversi elenchi di Paesi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 febbraio 2022) Le nuove regole L’ordinanza del Ministero prevede che decadano le distinzioni tra i diversi elenchi di Paesi.

Advertising

webecodibergamo : Le novità da martedì. - LauraAluisi : La storia di Clara, figlia di un vecchio amico, dal Pigneto a Lione, e di suo marito Kostya, ucraino. Progetti, via… - gherardolg : RT @HoaraBorselli: Viaggi in Italia: nessun tampone o quarantena per gli stranieri che arrivano: l’ordinanza dal 1° marzo. Benissimo!!! Se… - Rexfox86 : @LadyGodiva84 @sbonaccini miliardi di persone vive e vegete e centinaia di ESPERTI con svariate lauree contro la pa… - iopunto67 : RT @TetGiuseppe: @luigidimaio Dai Fratè. Sei stato smerdato dal ministro degli esteri russo per i tuoi viaggi *diplomatici'. Taci. -