Verona - Venezia 3 - 1: super Simeone, che tripletta! Derby a Tudor (Di domenica 27 febbraio 2022) Verona - Come all'andata (4 - 3), il Verona vince anche il Derby di ritorno contro il Venezia e la soddisfazione è doppia: 2 - 1 e tripletta del Cholito Simeone che torna al gol dopo due mesi e ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 febbraio 2022)- Come all'andata (4 - 3), ilvince anche ildi ritorno contro ile la soddisfazione è doppia: 2 - 1 e tripletta del Cholitoche torna al gol dopo due mesi e ...

Advertising

SkySport : VERONA-VENEZIA 3-1 Risultato finale ? ? #Simeone (54') ? #Simeone (63') ? #Okereke (81') ? #Simeone (88') ?… - gippu1 : Triplette in serie A di calciatori del #Verona dal 1929-30 al 2020-21: tre (Del Vecchio, 5 gol vs Samp 1958; Traspe… - napolista : Verona-Venezia 3-1, tripletta di Giovanni Simeone Il Cholito non segnava da dicembre. Nel match pomeridiano si è s… - marinabeccuti : Verona-Venezia 3-1: Simeone si sblocca con un tris - Torinogranatait : Verona-Venezia 3-1: Simeone si sblocca con un tris -