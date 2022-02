Verissimo, Beppe Signori rompe il silenzio sul Calcioscommesse: “10 anni terribili, ho ipotizzato di fare cose brutte” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Come va? Adesso meglio”. Beppe Signori ha esordito così durante l’intervista di Verissimo andata in onda ieri 26 febbraio su Canale 5. Poco spazio ai convenevoli, la conduttrice Silvia Toffanin è andata dritta al punto parlando della vicenda del ‘Calcioscommesse’, per la quale Signori è stato assolto nel febbraio 2021: “Sono stati 10 anni veramente terribili, hai raccontato tutto in un libro che uscirà martedì dal titolo Fuorigioco. È un libro in cui ti metti a nudo raccontando tutto quello che hai vissuto in questi 10 anni”, ha affermato la padrona di casa. “Sì, sono stati 10 anni terribili sotto ogni punto di vista – ha replicato l’ex calciatore -. È ovvio che in queste circostanze la famiglia mi è stata vicina, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) “Come va? Adesso meglio”.ha esordito così durante l’intervista diandata in onda ieri 26 febbraio su Canale 5. Poco spazio ai convenevoli, la conduttrice Silvia Toffanin è andata dritta al punto parlando della vicenda del ‘’, per la qualeè stato assolto nel febbraio 2021: “Sono stati 10veramente, hai raccontato tutto in un libro che uscirà martedì dal titolo Fuorigioco. È un libro in cui ti metti a nudo raccontando tutto quello che hai vissuto in questi 10”, ha affermato la padrona di casa. “Sì, sono stati 10sotto ogni punto di vista – ha replicato l’ex calciatore -. È ovvio che in queste circostanze la famiglia mi è stata vicina, ...

