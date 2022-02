Venezia | Zanetti | «Secondo tempo indegno Dobbiamo crederci»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 febbraio 2022) Paolo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona Paolo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona. Le sue parole: HELLAS VERONA – «Dispiace per i nostri tifosi perché abbiamo fatto una prestazione indegna nella ripresa. Non siamo all’altezza di queste squadre, mafino in fondo perché mancano tante partite» ERRORI SUI GOL – «Partita dai due volti e oggi non ci è mancato solo il gol, anche dietro abbiamo concesso gol stupidi.ricompattarci perché è ancora tutto aperto». L'articolo proviene da Calcio News 24.