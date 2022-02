Un lampo radio vicino alla Terra appena scoperto | quali conseguenza potrebbe portarci?

(Di domenica 27 febbraio 2022) E’ statodi recente unnei pressi della. Come scrive il sito dell’agenzia Ansa, si tratta delveloce più prossimo al nostro pianeta mai, addirittura ben 40 volte piùrispetto a qualsiasi altro osservato fino ad oggi., 26/2/2022 – Computermagazine.itIlè stato denominato FRB 20200120E, ed è stato localizzato di preciso a “soli” 12 milioni di anni luce d, dopo che è esploso in una regione inattesa, “un ammasso globulare ricco di stelle antiche – scrive a riguardo l’agenzia di stampa italiana – e non giovani e massicce come ci si aspettava”....

Di solito un singolo lampo radio veloce viene individuato a miliardi di anni luce da noi, ma non quello scoperto da diversi astronomi ..