Ucraina, Trump: “Putin è intelligente, i nostri leader stupidi” (Di domenica 27 febbraio 2022) Vladimir Putin ha deciso la sua “spietata invasione” dopo aver visto il ritiro dall’Afghanistan: “Putin è smart”, intelligente, e i “nostri leader sono stupidi”. Lo afferma Donald Trump, intervenendo alla conferenza dei conservatori Usa e definendo l’attacco della Russia all’Ucraina un assalto all’umanità. “Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta accadendo,… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022) Vladimirha deciso la sua “spietata invasione” dopo aver visto il ritiro dall’Afghanistan: “è smart”,, e i “sono stupidi”. Lo afferma Donald, intervenendo alla conferenza dei conservatori Usa e definendo l’attacco della Russia all’un assalto all’umanità. “Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta accadendo,… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

