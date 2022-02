Ucraina | la telefonata fra Nardella e il sindaco di Kiev | ' E' nascosto e armato'

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: 'L'Italia appoggia le sanzioni alla Russia, anche su Swift'. Telefonata del premier con Zelensky:… - rtl1025 : ???? Il primo ministro britannico Boris #Johnson e il presidente dell'Ucraina Volodymyr #Zelensky hanno concordato d… - LaStampa : Ucraina, telefonata Papa-Zelensky. Francesco prova “profondo dolore per i tragici eventi nel Paese” - AFTERCOPERNICUS : RT @Freed0m_20: ?? REGISTRAZIONE telefonata alla REDAZIONE RAI. Sputtanato l'autore della Rai che ha pubblicato la notizia del FALSO bombar… - Freed0m_20 : ?? REGISTRAZIONE telefonata alla REDAZIONE RAI. Sputtanato l'autore della Rai che ha pubblicato la notizia del FALS… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina telefonata

Per approfondire : Video : Lafra i sindaci di Kiev e Firenze Articolo : GuerraRussia, ultime notizie: larga offensiva. Kiev bombardata, invasa Kharkiv "In questi giorni abbiamo toccato i punti più critici, le ...Ma anche in queste ore uno sguardo non può non andare all'e alla sua capitale Kiev, che tra ... E' stata unamolto commovente". Mentre oggi alle 17 a Firenze, in piazza Signoria, è ...Un numero di telefono. E’ quello di Elena Pastux, bloccata con le figlie per la situazione Ucraina. Una delle figlie, una bambina di otto anni, Elisa, è disabile e si muove in carrozzina (nella foto c ...La capitale Ucraina gemellata con Firenze. Il sindaco: "Gli ho mandato le foto delle manifestazioni in Italia per la pace" ...