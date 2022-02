Ucraina, la Federcalcio francese: “Escludere la Russia da Qatar 2022” (Di domenica 27 febbraio 2022) Tra le possibili sanzioni di natura sportiva alla Russia si fa largo l’esclusione dai prossimi mondiali di calcio che si disputeranno quest’anno in Qatar. E’ l’idea lanciata da Noel Le Graet, presidente della Federazione calcistica francese, in una intervista al quotidiano Le Parisien, come risposta all’aggressione in Ucraina. “Il mondo dello sport, e in particolare il calcio, non può rimanere neutrale. Non mi opporrò certamente all’esclusione della Russia“, ha detto Le Graet, mentre diverse nazionali hanno già fatto sapere che si rifiuteranno di sfidare la Russia nello spareggio della Coppa del Mondo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Tra le possibili sanzioni di natura sportiva allasi fa largo l’esclusione dai prossimi mondiali di calcio che si disputeranno quest’anno in. E’ l’idea lanciata da Noel Le Graet, presidente della Federazione calcistica, in una intervista al quotidiano Le Parisien, come risposta all’aggressione in. “Il mondo dello sport, e in particolare il calcio, non può rimanere neutrale. Non mi opporrò certamente all’esclusione della“, ha detto Le Graet, mentre diverse nazionali hanno già fatto sapere che si rifiuteranno di sfidare lanello spareggio della Coppa del Mondo. SportFace.

